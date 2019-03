Springer-Chef: Neues EU-Urheberrecht kann Marktmacht von Google eindämmen

Springer-Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner sieht im neuen EU-Urheberrecht die Chance, die Marktmacht von Internet-Riesen wie Google einzudämmen. In Zukunft könnten die grossen Technologieplattformen den europäischen Markt nicht mehr ignorieren oder Mitgliedsstaaten gegeneinander ausspielen, sagte Döpfner in einem Interview für Springers Mitarbeiter-Intranet am Mittwoch.