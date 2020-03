Sprunghafter Anstieg an Ansteckungen mit Coronavirus in der Schweiz

(Meldung aktualisiert: Zahl der Fälle auf 210 erhöht) - In der Schweiz ist die Zahl bestätigter Ansteckungen mit dem Coronavirus am Freitag stark angestiegen. Inzwischen gibt es 210 bestätigte Fälle, wie Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Freitag vor den Bundeshausmedien sagte. Am Vortag waren es 87 Fälle gewesen.