Angesichts von anhaltenden Protesten gegen seine Regierung hat Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa am Montag das Kabinett umgebildet. Abgesehen vom Premierminister, seinem Bruder Mahinda Rajapaksa, ist unter den 17 Ministern nun kein Familienmitglied mehr dabei. Der Inselstaat im Indischen Ozean steckt in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. In dem Land mit etwa 22 Millionen Einwohnern mangelt es an Lebensmitteln, Medikamenten und Benzin. Auch die Stromversorgung fällt immer wieder aus. Viele verlangen inzwischen die Ablösung des Präsidenten und des Premierministers.