Dazu sollen die Finanzierungskosten mit Hilfe der Geldpolitik gedrückt und der Zugang zu den Kapitalmärkten vereinfacht werden, wie die Regierung am Sonntag auf ihrer Internetseite ankündigte.

Die entsprechenden Mittel dafür sollen bei den Banken dadurch freigemacht werden, dass sie weniger Geld als Mindestreserve bei der Zentralbank halten müssen. Auch sollen Börsengänge beschleunigt werden könnten, um so die direkte Finanzierung von Unternehmen zu erleichtern. Auch soll der Markt für hochverzinsliche Anleihen und private Schuldverschreibungen gefördert werden - etwa durch Instrumente, mit denen sich Kreditrisiken mindern lassen.

Die Führung in Peking hat die Banken nachdrücklich aufgefordert, weiterhin Kredite an Unternehmen zu vergeben, auch wenn diese in Schwierigkeiten stecken. Das zielt vor allem auf kleinere private Unternehmen, die mehr als die Hälfte zum Wirtschaftswachstum des Landes beitragen und den Grossteil der Arbeitsplätze ausmachen.

Der Volksrepublik droht wegen des Handelskonfliktes mit den USA und der schwächeren Weltkonjunktur in diesem Jahr das langsamste Wachstum seit rund drei Jahrzehnten. Die Regierung strebt eine Rate von 6,0 bis 6,5 Prozent an.

(Reuters)