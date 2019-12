Staaten beim UNO-Klimagipfel 'tief gespalten' - Neue Proteste geplant

(Ausführliche Fassung) - Vor dem Abschluss der Weltklimakonferenz liegen die Positionen der knapp 200 Staaten teils noch weit auseinander. Auch Klimaaktivisten und Entwicklungshelfer zeigen sich am Donnerstag frustriert von den UN-Verhandlungen in Madrid. Nach Einschätzung der deutschen Delegation und anderer Teilnehmer ist es eher nicht realistisch, dass Kompromisse wie geplant bis Freitagabend gefunden werden - Verzögerungen sind aber bei Klimagipfeln eher die Norm als die Ausnahme. Für den planmässig letzten Verhandlungstag kündigten junge Klima-Aktivisten von Fridays for Future und anderen Organisationen weitere Proteste an.