Staatliche Bahn in Südafrika wird unter Verwaltung gestellt

Ein weiteres Staatsunternehmen in Südafrika braucht Hilfe: Die Regierung hat die strauchelnde staatliche Bahn Prasa unter Verwaltung gestellt. Der vorübergehende Verwaltungsrat sei aufgelöst und es sei ein Verwalter ernannt worden, der die Geschäfte der Passenger Rail Agency South Africa (Prasa) übernehmen werde, teilte Transportminister Fikile Mbalula am Montag mit. Das Unternehmen befinde sich schon lange in einer "Abwärtsspirale", mit Jahren der "irregulären erfolglosen und verschwenderischen Ausgaben". Eine drastische Intervention sei nun dringend nötig, sagte er.