Die Geldpolitik der Federal Reserve hat bei Strategen Überlegungen ausgelöst, wie weit die US-Renditen, die sich bereits in der Nähe historischer Tiefstände befinden, sinken könnten. Bruno Braizinha von der Bank of America hat eine noch immer moderate Basisprognose: 2,05 Prozent für zehnjährige US-Treasuries im ersten Quartal des nächsten Jahres, nahe dem gegenwärtigen Niveau von 2 Prozent. Aber er sieht die Möglichkeit, dass die Zinsen bis Ende nächsten Jahres gegen Null gehen könnten.

"Die Anleiherenditen spiegeln die Anfälligkeit der Volkswirtschaften wider", sagte Braizinha, Direktor der US-Zinsstrategie der Bank of America, in einem Interview. Treasuries könnten weiterhin eine Rally hinlegen, weil sie "in den Industrieländern eine der wenigen sicheren Häfen sein werden, die in unserem Basisszenario oder im hypothetischen Szenario einen gewissen Wert für die Anleger behalten werden."

Laut Jon Hill von BMO Capital Markets könnten die Renditen der zehnjährigen US-Staatspapiere in den nächsten 12 bis 18 Monaten "leicht" unter 1 Prozent fallen, wenn der Markt erwartet, dass die Fed drastische Lockerungsmassnahmen ergreift. Aber auch die Renditen von zehn- und dreissigjährigen Papieren aus Japan und Deutschland könnten sich nach unten bewegen.

Zinssenkungen auf breiter Front

Einen Tag nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell die Ansicht einiger Strategen zu bestätigen schien, dass die erste Zinssenkung 50 Basispunkte betragen könnte, strömten die Anleger weiter in Staatsanleihen. Das hat die zehnjährige Rendite erstmals seit November 2016 wieder unter 2 Prozent gedrückt. Die US-Notenbank würde sich einem grossen Teil der Industrieländer anschliessen, die zusätzliche Impulse ergriffen haben, einschliesslich der Europäischen Zentralbank und der japanischen Notenbank. Bank of America geht davon aus, dass 14 Zentralbanken in diesem Jahr die Leitzinsen senken werden, darunter mehr als ein Zinsschritt in den USA, China, Brasilien und Russland.

"Wenn wir uns in einer Welt befinden, in der die Fed zur Null-Untergrenze zurückkehrt und dann ein weiteres QE-Programm startet, könnte dies leicht ausreichen, um die 10-Jahres-Renditen unter 1 Prozent zu drücken", sagte Hill in einem Interview. "Das ist zwar nicht unser Basis-Szenario ist, es ist aber vorstellbar, dass es sich in den nächsten 12 bis 18 Monaten so abspielen wird."

Das Basis-Szenario von BMO geht davon aus, dass die zehnjährigen Treasuries unter 2 Prozent bleiben, bis sich die Inflation beschleunigt, vorausgesetzt, die Fed beginnt mit Zinssenkungen. Die Bank sieht 1,93 Prozent als Untergrenze des aktuellen Renditetrends. Wenn der Markt jedoch die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die Fed einpreist, gibt es laut BMO nur wenig, das einen Rückgang der Rendite unter 1,50 Prozent verhindern wird, sobald sie unter 1,65 Prozent gefallen ist.

Rekordtief war 2016

Am 8. Juli 2016 erreichte die Rendite zehnjähriger Treasuries auf Schlusskursbasis ein Rekordtief von 1,3579 Prozent. "Die Spanne von 1,35 Prozent bis 1,50 Prozent ist für zehnjährige Treasuries ziemlich bedeutend" angesichts des dortigen starken Widerstands in den Jahren 2012 und 2016, sagte Braizinha.

Es lohne sich auch, auf die Renditedifferenz zwischen zweijährigen und zehnjährigen US-Staatsanleihen zu achten, die entweder dem Muster vergangener Lockerungszyklen folgen könnten, indem sie sich auf 125 bis 150 Basispunkte ausweiten, oder sich in einem Szenario, in dem die Fed die Zinsen auf Null senkt, auf 25 bis 50 Basispunkte annähern, er sagte. Derzeit sind es ungefähr 27 Basispunkte.

Barclays Chef-US-Ökonom Michael Gapen sieht die 10-Jahres-Rendite zum Jahresende bei 1,95 Prozent. Für einen Rückgang unter 1 Prozent müsste es eine recht schlimme Rezession geben, vergleichbar mit der Rezession von 2007-2009, "viel Deflation" oder ein Fed-Renditekurvenziel. Anne Walsh, Anlagechefin für Festverzinsliche bei Guggenheim Partners, sagt, dass die Rendite auf 1,5 Prozent zusteuern könnte. Indes prognostizieren Strategen von TD Securities wie Priya Misra, sie könnte bis zum zweiten Quartal 2020 auf 1,30 Prozent fallen, was ein Rekordtief wäre.

(Bloomberg/cash)