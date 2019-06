Nachdem die Fremdkapitalkosten in den USA wieder absackten, möchte der grösste Emittent unter den europäischen Schwellenländern wieder mit seinen alten Freunden auf der anderen Seite des Atlantiks in Kontakt treten.

Das Land, das über ein Investment-Grade-Rating verfügt und an die Eurozone angrenzt, hat es in den vergangenen Jahren vorgezogen, auf die europäische Gemeinschaftswährung lautende ausländische Bonds zu platzieren. Angesichts der fallenden US-Renditen wartet Polen darauf, dass die Kosten für die Emissionen in Dollar - und der Umtausch der Erlöse in Zloty - mit den Kosten von Euro-Anleihen vergleichbar sind, so der stellvertretende Finanzminister Piotr Nowak.

“Unsere letzte Dollar-Emission fand 2016 statt”, sagte Nowak in einer per E-Mail übermittelten Antwort auf Fragen von Bloomberg. “Es ist einige Zeit her, aber wir möchten weiterhin auf diesem wichtigen Markt präsent sein und US-Investoren Anleihen in ihrer eigenen Währung anbieten können.”

Emerging-Market-Emittenten locken globale Anleger mit Emissionen von Anleihen in Hart- und Lokalwährungen, da die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik in den USA eine Renditejagd ausgelöst hat.

