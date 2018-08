Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria gab am Mittwoch eine Korrektur der Wachstumsprognose mit negativen Folgen auch für den geplanten Schuldenabbau im kommenden Jahr bekannt. Ministerpräsident Giuseppe Conte kündigte an, man werde mit der EU-Kommission das Budget für 2019 diskutieren. Dabei werde es sich um ein "vernünftiges und mutiges Programm handeln, das unsere Interessen schützt". Gleichwohl werde man nicht überziehen.

Der als vergleichsweise moderat geltende Tria sagte, statt des im laufenden Jahr bislang erwarteten Zuwachses des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,5 Prozent erwarte man nun nur noch 1,2 Prozent. Für das kommende Jahr werde die Prognose auf 1,0 bis 1,1 Prozent von 1,4 Prozent zurückgenommen, sagte Tria der Zeitung "Il Sole 24 Ore". Die Wachstumsdelle dürfte das Defizit im nächsten Jahr auf 1,2 Prozent bringen. Dies läge deutlich über der Zielmarke von 0,8 Prozent im Verhältnis zum BIP, die noch von der Vorgängerregierung stammt.

Tria für Haushaltsdisziplin

Tria ergänzte, die Regierung bleibe dem Ziel aber verpflichtet. Italien hat nach Griechenland das zweithöchste Staatsdefizit der EU-Staaten. Tria versicherte auch, trotz der erwarteten Wachstumsdelle seien alle Vorhaben der Regierung aus rechtsgerichteter Lega und der populistischen 5-Sterne-Bewegung mit den finanziellen Verpflichtungen des Landes gegenüber der EU kompatibel. Die Koalition plant einen umfassenden Umbau des Steuersystems und zahlreiche finanzielle Erleichterungen für Bürger, darunter ein "Bürgereinkommen", das armen Italienern ein Einkommen von bis zu 780 Euro garantieren soll.

Tria hat sich wiederholt für Haushaltsdisziplin ausgesprochen. Er gilt innerhalb der Regierung als relativ europafreundlich. Auch nun betonte er, die Mitgliedschaft in der EU stehe nicht infrage.

Die Regierung wollte am Mittwoch den Budgetentwurf 2019 diskutieren, der nach früheren Angaben im September im Parlament eingebracht werden soll.

Streit wegen Privatisierung von Krisenbank?

Einen möglichen Konflikt innerhalb des Regierungsbündnisses könnten Äusserungen Trias zur Krisenbank Monte dei Paschi auslösen. Der Minister deutete an, das Institut könne mittel- bis langfristig wieder privatisiert werden. "Die Rückkehr an den Markt ist ein mit der Europäischen Kommission vereinbartes Ziel und steht nicht infrage." Es sind Trias erste Äusserungen zur Zukunft der Traditionsbank, an der der italienische Staat seit der Rettung im Jahr 2016 68 Prozent hält. Damals war im Rahmen eines fünf Jahre laufenden Sanierungsplans die komplette Re-Privatisierung zu einem späteren Zeitpunkt festgeschrieben worden.

Die Äusserungen Trias sind brisant. Denn zuletzt hatte es aus der Regierungskoalition geheissen, die wieder schwarze Zahlen schreibende Bank solle doch nicht privatisiert werden. So hatte der wirtschaftspolitische Sprecher der Lega, Claudio Borghi, erklärt, Monte dei Paschi bleibe im Staatsbesitz.

(Reuters)