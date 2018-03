Zu den Hintergründen für das Ausscheiden von Rex Tillerson als Aussenminister in Donald Trumps US-Regierung gibt es unterschiedliche Angaben. Der Staatssekretär im Aussenministerium, Steve Goldstein, erklärte am Dienstag, Trump habe vor seiner Entscheidung nicht mit Tillerson gesprochen. "Der Minister hatte die volle Absicht, im Amt zu bleiben", heisst es in der Stellungnahme unter anderem.