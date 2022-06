Staatssekretärin Leus Antwortbrief an die EU-Kommission

Die Schweiz respektiere die "Homogenität des Binnenmarktes", heisst es in dem Schreiben, über das der "Nebelspalter" als erstes berichtete. Aber beim EU-Binnenmarkt habe die Schweiz nicht die gleichen Rechte wie die EU-Mitgliedstaaten, was entsprechend berücksichtigt werden müsse.

Die Schweiz sei bereit, von einem statischen Modell zu einem dynamischen Modell überzugehen, heisst es weiter. Hierbei geht es um die Frage der Rechtsübernahme, wenn sich EU-Recht weiter entwickelt. Aber auch hier müsse berücksichtigt werden, dass die Schweiz kein EU-Mitgliedstaaten sei.

Leu verlangt Ausnahmen

In dem Brief fordert Leu zudem eine Beteiligung von Schweizer Experten bei der Ausarbeitung von Rechtstexten und sie macht auch mit Verweis auf die Personenfreizügigkeit klar, dass die Schweiz Ausnahmen brauche. Sie erwähnt hier ausserdem auch das Stromabkommen und die Lebensmittelsicherheit.

Welche Ausnahmen das jedoch konkret seien, sei zu diesem Zeitpunkt offen, schreibt die Staatssekretärin weiter. Dies müsse Gegenstand von Verhandlungen sein.

Zur Rolle des EU-Gerichtshofes (EuGH) schreibt sie, die Schweiz anerkenne, dass der EuGH "die alleinige Kompetenz EU-Recht zu interpretieren" habe. Aber auch hier verweist Leu darauf, dass der konkrete Mechanismus Teil der Verhandlungen sein muss.

Forderungen zu EU-Programmen

Gleichzeitig pocht sie darauf, dass in Zukunft die Teilnahme von Drittstaaten an den EU-Programmen sichergestellt sein müsse. Dies bezieht sich vor allem auf das EU-Forschungspaket "Horizon Europe", aber auch das EU-Bildungsprogramm "Erasmus plus". Von beiden Programmen ist die Schweiz zurzeit ausgeschlossen.

Zudem macht Leu deutlich, dass "die Modernisierung unseres Freihandelsabkommen nicht Teil des vorgeschlagenen Paketes" ist. Dies würde die Verhandlungen überladen.

Weiteres Treffen gefordert

In ihrem Brief lässt Leu die EU-Kommission wissen, dass sie rasch weiter machen will. Sie plädiert daher für ein baldiges nächstes Treffen.

Die EU-Kommission bestätigte ihrerseits am Mittwochabend in einer Mitteilung den Erhalt des Schreibens. Man werde die Antworten nun analysieren, ob die Antworten zur geforderten Klarheit beitrügen. Mehr will die Brüsseler Behörde im Moment nicht dazu sagen.

Anfang Mai hatte die EU-Kommission Leu einen Brief mit klar formulieren Fragen geschickt, den sie schriftlich beantwortet haben wollte. Brüssel erhofft sich dadurch mehr Klarheit über die Position der Schweiz.

(AWP)