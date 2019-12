Die Brüsseler Wettbewerbshüter hatten am Vorabend eine milliardenschwere Kapitalspritze zur Rettung der NordLB gebilligt. Nun gelte es, die geplante Restrukturierung in Angriff zu nehmen, die die für das Land wichtige Bank in einer verschlankten Form wieder profitabel machen soll, sagte Hilbers./evs/DP/jha

(AWP)