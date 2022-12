Deutschland wird krisenbedingt auch in diesem Jahr die Ziele für das strukturelle Defizit im Staatshaushalt deutlich reissen. Der Stabilitätsrat von Bund und Ländern geht von einem Staatsdefizit von rund 2,5 Prozent der Wirtschaftsleistung aus, im kommenden Jahr könne es auf mehr als 3 Prozent steigen, erklärte das Gremium am Freitag in Berlin. Damit verstosse der Bund aber nicht gegen europäische Vorgaben, denn die Obergrenze von 0,5 Prozent sei wegen der Energiekrise derzeit ausgesetzt.

16.12.2022 16:24