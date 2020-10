Stabschef Meadows: Trump weist nach Infektion 'milde Symptome' auf

(Ausführliche Fassung) - Nach seiner Infektion mit dem Coronavirus weist US-Präsident Donald Trump nach Angaben des Weissen Hauses leichte Erkrankungssymptome auf. "Er hat milde Symptome", sagte Trumps Stabschef Mark Meadows am Freitag im Weissen Haus. "Ich bin optimistisch, dass er sich sehr schnell und zügig erholen wird." Trump sei nicht nur "in guter Stimmung", sondern auch sehr energiegeladen. "Seine erste Frage an mich heute Morgen lautete: Wie geht es unserer Wirtschaft?"