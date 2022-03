Ständerat will Zinsabzug auf Eigenkapital anpassen

Der Ständerat will einen realistischeren Zinsabzug auf dem investierten Eigenkapital von Selbständigerwerbenden für die Abrechnung der AHV. Er hat am Donnerstag eine Motion von Thierry Burkart (FDP/AG) mit 22 zu 18 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen. Das Geschäft geht in den Nationalrat.