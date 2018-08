Der Franken kletterte in diesem Monat um 2,5 Prozent auf ein Ein-Jahres-Hoch bei etwa 1,13 Franken je Euro. Grund ist, dass Anleger Ansteckungseffekte durch die Marktturbulenzen in der Türkei befürchten und daher nach einem sicheren Investment suchen. Der Franken gilt bei Anlegern traditionell als sicherer Hafen in unruhigen Zeiten und ist daher jetzt besonders gefragt. Nach Einschätzung von Commerzbank und Toronto-Dominion Bank werden die Risiken entweder nachlassen - oder die Schweizerische Nationalbank wird eingreifen, um eine weitere Aufwertung des Franken zu deckeln.

"Wir denken, dass wir uns Niveaus nähern könnten, die die Aufmerksamkeit der SNB erregen können", sagt Ned Rumpeltin, Leiter Devisenstrategie bei Toronto-Dominion. Es sei jedoch schwierig abzuschätzen, ob es eine bestimmte "Linie im Sand" gibt, die von der SNB verteidigt werden würde. "Wir denken, dass sie eingreifen könnte, wenn Euro-Franken irgendwo in der Nähe der Marke von 1,12 liegt."

Die Rally des Frankens in diesem Monat folgt auf eine stetige Abwärtsbewegung im vergangenen Jahr in Richtung auf 1,20 Franken je Euro, wobei die SNB stets sagte, die Währung sei "hoch bewertet". Die geldpolitischen Entscheidungsträger, deren nächste vierteljährliche Einschätzung im September ansteht, könnten die Rally in Schach halten wollen, da die Aufwertung gegen das Ziel der Bank läuft, für Preisstabilität zu sorgen.

Die Nationalbank kommentierte am Mittwochmorgen den Kurs der Schweizer Währung. "Die Entwicklungen in den letzten Tage haben gezeigt, dass die Devisenmärkte weiterhin fragil sind", sagte Vizedirektor Fritz Zurbrügg am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen 200er-Banknote in Zürich. Die Notenbankpolitik mit dem Negativzins und der Bereitschaft, bei Bedarf an den Devisenmärkten zu intervenieren, trage dieser Fragilität Rechnung, sagte Zurbrügg weiter. Konkreter wurde er nicht.

Unsicherheiten werden nicht so schnell verschwinden

"Ich denke, die Zentralbank könnte bereits nervös werden", sagt Thu Lan Nguyen, Devisenstrategin bei der Commerzbank. Sie geht davon aus, dass die SNB spätestens eingreifen wird, wenn der Franken auf 1,10 je Euro steigt. Dies hänge jedoch davon ab, wie sich die Situation in der Türkei entwickelt und ob sie sich zu einer breiteren Krise in den Schwellenländern auswachsen wird. "Da dieser Lira-Kollaps offensichtlich politisch motiviert und damit hausgemacht ist, ist es wahrscheinlich, dass der Risik-Off-Modus, den wir beobachten, nachlassen wird", sagt Nguyen.

Auch nach Einschätzung von Credit-Suisse-Experte Maxime Botteron werden Eingriffe ab 1,10 Franken pro Euro wahrscheinlicher. Dann würde die Notenbank verstärkt Euro kaufen, um den Franken zu schwächen. Ein stärkerer Franken macht Schweizer Waren im Ausland weniger wettbewerbsfähig. Die künstliche Schwächung stützt damit die exportorientierte Wirtschaft der Schweiz.

Handels- und geopolitische Unsicherheiten werden für den Devisenstrategen der ING Groep, Viraj Patel, nicht so schnell verschwinden und die Nachfrage nach Anlagen, die als sicherer Hafen gelten, aufrechterhalten. "Wir glauben, dass die Zentralbank eine größere Frankenstärke bei einem Niveau von 1,12 bis 1,13 begrenzen wird."

Seit Anfang 2015 verwendet die SNB einen negativen Einlagenzins, sowie die Zusage, an den Devisenmärkten zu intervenieren, um der Stärke des Frankens entgegenzuwirken. Die jüngsten Zahlen zeigen, dass die Sichteinlagen bei der SNB im August weitgehend unverändert geblieben sind, was darauf hindeutet, dass die aktuellen Niveaus der Währung der Zentralbank keine Sorgen bereiteten. Ökonomen sehen die Zahlen als Frühindikator für Interventionsaktivitäten. Nach Einschätzung von Experten dürfte die SNB im Sommer 2017 das bisher letzte Mal am Markt interveniert haben.

(Bloomberg/Reuters/cash)