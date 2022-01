"Stakeholder-Kapitalismus hat nichts mit Politik zu tun", schrieb Fink in seinem jährlichen Brief an die CEOs. "Es ist keine soziale oder ideologische Agenda. Es ist nicht ‘woke’". BlackRock hat den Boom nachhaltiger Investitionen massgeblich vorangetrieben und mit einem Portfolio-Anteil von 509 Milliarden Dollar im Jahresvergleich mehr als verdoppelt.

"Wir konzentrieren uns auf Nachhaltigkeit, nicht weil wir Umweltschützer sind, sondern weil wir Kapitalisten und Treuhänder für unsere Kunden sind", so Fink. Der politisch beschlossene Übergang zu einer Netto-Null-Welt werde jedes Unternehmen und jede Branche verändern.

"Dankt Gott", dass die Ölproduzenten eine zuverlässige Versorgung sicherstellen, sagte hingegen Ray Dalio, der mit Blick auf die Inflation vor einer zu schnellen Abkehr von fossilen Brennstoffen warnt. Der Übergang zu einer grünen Wirtschaft müsse "klug" bewerkstelligt werden, eine zu überfrachtete Übergangsphase sei gefährlich, so der Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates.

(Bloomberg)