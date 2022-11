Würth sprach sich in seinem Votum für Nichteintreten letztlich mit Erfolg gegen einen "Paradigmenwechsel" aus. Er stelle keineswegs in Frage, dass die Krankenkassenprämien für immer mehr Haushalte zum Problem würden. Allerdings wüssten die Kantone am besten, "wie man die Dosierung der individuellen Prämienverbilligung am besten macht".