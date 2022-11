Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S) hiess die tiefgreifende Reform nach zwölf Sitzungen in der Gesamtabstimmung mit 7 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung gut, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. In mehreren Punkten wich die Kommissionsmehrheit vom Beschluss des Nationalrats ab.