Der Nagra-Entscheid zum Bau eines Atommüll-Endlagers in Nördlich Lägern nur drei Kliometer Luftlinie vom deutschen Hohentengen entfernt war am 12. September kommuniziert worden. In Hohentengen zeigten sich kurz darauf an öffentlichen Informationsveranstaltungen viele empört darüber, dass die Schweiz ihren Atommüll nur einen Steinwurf von ihrem Wohnort entfernt vergraben wolle.