Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien mit 157 Todesopfern dürfen in China 96 Boeing-Flugzeuge vorerst nicht mehr starten. Die Luftfahrtbehörde CAAC bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, dass die Fluggesellschaften des Landes 96 Maschinen vom Typ der Unglücksmaschine Boeing 737 Max 8 besitzen. Die Behörde hatte Fluglinien zuvor angewiesen, Flüge mit dieser Boeing vorübergehend einzustellen, bis Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden können.