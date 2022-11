Zu berücksichtigen ist dabei laut BFS allerdings, dass 61 Prozent aller Haushalte ein Einkommen unter dem schweizerischen Mittelwert aufwiesen. Im Durchschnitt lebten in einem Haushalt 2,12 Personen. Oft sei das Einkommensniveau von Personen, die allein in einem Haushalt lebten, tiefer als das von Menschen in Mehrpersonenhaushalten.