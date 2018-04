Steinhoff: Aktien rutschen ab - Niedersachsen will Antworten

Die südafrikanisch-deutsche Gruppe mit Wurzeln in Westerstede hatte am Dienstag kurz vor Börsenschluss bekannt gegeben, dass das in der Tochter Hemisphere gebündelte Immobilienportfolio einem Gutachter zufolge zu hoch angesetzt ist. Statt 2,2 Milliarden sei es nur 1,1 Milliarden Euro wert. Damit sind die Papiere der von einem Bilanzskandal geplagten Poco-Mutter nicht mehr weit entfernt von ihrem Ende März erreichten Rekordtief von 0,197 Euro. Seit dem Rücktritt des früheren Konzernchefs Markus Jooste Anfang Dezember hat die Aktie inzwischen mehr als 90 Prozent verloren.

In einer parlamentarischen Anfrage, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, will der niedersächsische Landtagsabgeordnete und Ex-Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) nun wissen, ob Niedersachsens Ministerpräsident Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bei der juristischen Aufarbeitung auch in Südafrika suchen wird. "Der Fall Steinhoff mit 700 Tochterunternehmen in 32 Ländern, vermutlich ausserbilanziellen Vehikeln und Töchtern in Steueroasen erfordert eine genaue Überprüfung, weil sich eine zweistellige Milliardensumme kurzfristig "verflüchtigt" hat", betonte Wenzel am Mittwoch.

Es müsse zudem geklärt werden, warum die Wirtschaftsprüfer so lange dabei zugesehen haben: "Offenbar funktioniert auch der Datenaustausch zwischen den Steuerbehörden verschiedener Länder nur in Ansätzen; Computerprobleme beim Datenaustausch dürfen nicht zur Verjährung von Steuerschulden führen." Von Westerstede aus würden auch heute noch Teile des Geschäfts der Gruppe gesteuert, so Wenzel. Auch die FDP warf die Frage nach der Rolle der Wirtschaftsprüfer auf.

Wenzel hatte deswegen einen Fragenkatalog bereits eingereicht, ihn aber mit seiner zweiten Anfrage deutlich erweitert. So will er nun wissen, ob die Landesregierung über die in Südafrika geführten Anhörungen und Ermittlungen auch informiert ist. Wenzel fragt auch, ob die Eintragungen für die etwa 150 Poco-Märkte im Handelsregister den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und wie sie im Konzern konsolidiert wurden. Hintergrund ist ein Skandal, der den in Deutschland vor allem durch seine Beteiligung an der Billig-Möbelhauskette Poco bekannten Steinhoff-Konzern seit Dezember in eine Krise rutschen liess. Das Ausmass der Unregelmässigkeiten bei der Gruppe ist bislang noch nicht absehbar./rek/DP/jha

(AWP)