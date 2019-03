"Wir hatten gestern Nacht ein sehr produktives Arbeitsdinner und wir freuen uns auf das Treffen heute", sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Freitag, als er sein Hotel in Peking verliess. Details nannte er nicht. Wenig später wurden er und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer vom stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten Liu He im Staatsgästehaus Diaoyutai empfangen. Nach Angaben des Handelsministeriums sollen die Gespräche den ganzen Tag dauern.

Vor dem Treffen hatten bereits beide Seiten von Fortschritten gesprochen. Der oberste Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, deutet am Donnerstag zudem an, bei einem Abkommen könnten einige Zölle aufgehoben werden.

(Reuters)