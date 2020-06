Stimmung in Chinas Industrie uneinheitlich

Die Stimmung in der privaten und mittelständischen Industrie in China ist besser als in den vornehmlich von Staatsbetrieben dominierten Bereichen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Wirtschaftsmagazins "Caixin" machte im Mai den grössten Sprung seit mehr als neun Jahren. Wie das Blatt am Montag berichtete, stieg der Index von 48,4 im Vormonat auf 50,7 Punkte. Die Stimmung ist aber noch gedrückt, weil die Exportaufträge durch die geringere Nachfrage in der Corona-Krise merklich fallen.