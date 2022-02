Stimmvolk nicht einverstanden mit dem Paket für die Medienförderung

(Korrigiert im 1. Abschnitt nach Lead, Zahlen vertauscht. Richtig: 1'303'200 Nein und rund 1'085'200 Ja.) - Für die privaten Medien in der Schweiz gibt es keine zusätzliche finanzielle Stützung vom Bund. Verworfen wurde die Vorlage in vielen deutschsprachigen Kantonen. In der Romandie überwog das Ja, weniger eindeutig war das Resultat in den italienischsprachigen Gebieten.