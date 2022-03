Stoltenberg: Es gibt keine Spaltung innerhalb der Nato-Staaten

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht wegen unterschiedlicher Vorschläge und Ideen in der Verteidigungspolitik keine Spaltung zwischen den Mitgliedsstaaten im Osten und Westen. "Wir sind vereint, (..) in unseren Entscheidungen und darin, wie wir entschlossen, schnell und stark gegen die aggressiven Aktionen Russlands (..) reagiert haben", sagte Stoltenberg den ARD-"Tagesthemen" am Donnerstag.