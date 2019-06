Stoltenberg: Weltraum ist für die Nato von wesentlicher Bedeutung

Die Nato hat erstmals eine Weltraum-Strategie beschlossen. Damit stellt sich das Militärbündnis darauf ein, dass Kriege künftig auch im All entschieden werden können. "Der Weltraum ist für die Verteidigung und Abschreckung des Bündnisses von wesentlicher Bedeutung", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag bei einem Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel. Kriegsentscheidend könnten künftig etwa Angriffe auf strategisch wichtige Satelliten oder der Einsatz von Waffen im All sein.