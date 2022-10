Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll das Unternehmen unter Weisselbergs Aufsicht von 2005 bis 2021 systematisch den Fiskus hintergangen haben. Damit sollten nicht versteuerte Vergünstigungen wie Luxusautos und teure Wohnungen für Weisselberg und andere Führungskräfte verborgen werden. Der Prozess soll zunächst mit der Auswahl der Geschworenen am New Yorker Supreme Court in Manhattan beginnen, wie die "New York Times" berichtete. Demnach drohen der Trump Organization sowie einem weiteren mitangeklagten Unternehmen der Gruppe eine Geldstrafe von bis zu 1,7 Millionen Dollar.