Die Gespräche mit EU-Vertretern werde Handelsminister Wilbur Ross führen, erklärte Trump auf Montag auf Twitter. Thema dabei seien auch andere Handelsschranken. Diese seien "für unsere Bauern und Produzenten nicht fair".

Secretary of Commerce Wilbur Ross will be speaking with representatives of the European Union about eliminating the large Tariffs and Barriers they use against the U.S.A. Not fair to our farmers and manufacturers.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. März 2018