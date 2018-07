Präsident Donald Trumps Drohung, Zölle auf weitere Waren aus China im Volumen von 200 Milliarden Dollar einzuführen - zusätzlich zu den 34 Milliarden Dollar, die vor einer Woche in Kraft getreten sind - verstärkt Befürchtungen, dass das äusserst wichtige Weihnachtsgeschäft durch den Kampf mit dem grössten Handelspartner der USA in Mitleidenschaft gezogen wird.

"Die Einzelhändler haben bereits die Kaufentscheidungen für das getroffen, was im Herbst für das Weihnachtsgeschäft in den Regalen der Läden stehen wird", sagt David French, Senior Vice President für Regierungsbeziehungen beim US-Verband National Retail Federation. Wenn Güter nicht importiert werden, bevor mögliche Zölle in Kraft treten, werden sie zu "höheren Preisen, einer Reduzierung der Konsumausgaben und einer Verschlechterung des Verbrauchervertrauens führen", und wir sind sehr besorgt darüber."

Die Regierung Trump hat bislang ihr Versprechen gehalten, Konsumgüter aus der ersten Zollrunde fernzuhalten. Vor einer Woche trat eine 25-Prozent-Abgabe auf Importe von 34 Milliarden Dollar in Kraft, die sich auf Maschinen konzentrierte. Aber wenn kein neues Handelsabkommen erreicht wird, hat Trump gedroht, Zölle in Höhe von 10 Prozent auf weitere in China gefertigte Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar zu erheben und dies im Falle chinesischer Vergeltungsmassnahmen möglicherweise sogar auf 400 Milliarden Dollar zu verdoppeln. Das würde etwa 80 Prozent aller chinesischen Importe erfassen und sicherstellen, dass einige Sneakers, Kleidung, Smartphones und sogar Spielzeug ins Visier kämen.

Karaoke-Maschinen

"Es schafft eine Menge Unsicherheit für alle", sagt Gary Atkinson, Geschäftsführer der in Fort Lauderdale, Florida, ansässigen Singing Machine Co., die 100 Prozent ihrer Karaoke-Maschinen und andere Ausrüstung aus China bezieht. "Hoffentlich taucht unsere Produktlinie niemals auf einer dieser Zolllisten auf."

Aber wenn es so wäre, würde das kleine börsennotierte Unternehmen den gleichen Weg gehen wie Tausende andere, seit Trump begonnen hat, Zölle gegenüber anderen Ländern wie Mexiko und Kanada einzuführen, um das Handelsdefizit Amerikas zu verringern. Atkinson sagt, dass er wahrscheinlich die Preise erhöhen müsste, was die Nachfrage senken würde - ein grosses Risiko während des entscheidenden Weihnachtsgeschäfts. Das würde dann dazu führen, dass er weniger Aufträge bei seinen chinesischen Lieferanten platzieren würde, was diesen wiederum schaden würde.

"Es würde den ganzen Weg hinunter sickern", sagt Atkinson.

Ein Hauptproblem besteht darin, dass Lieferketten nicht über Nacht geändert werden können - insbesondere für einen Einzelhandelssektor, der in der Regel Monate vor dem Eintreffen der Artikel in den Geschäften seine Bestellungen aufgibt. US-Unternehmen haben jahrelang Geschäftsbeziehungen ins Ausland geknüpft und sich auf das Know-how und die Zuverlässigkeit chinesischer Fabriken verlassen. In der Spielwarenindustrie gibt es ausserhalb Chinas nur wenige Möglichkeiten, insbesondere bei komplizierteren Produkten.

"Wir haben Vietnam und Indonesien ausprobiert, aber sie haben nicht die Infrastruktur, die die Chinesen haben", sagt Isaac Larian, CEO des Spielzeugherstellers MGA Entertainment. "Das Spielzeuggeschäft ist abhängig von den Chinesen, und ich sehe da keine Änderung."

Nächste Runde

In Ergänzung bereits in Kraft getretener Zölle auf 34 Milliarden Dollar an chinesischen Waren, sind weitere Abgaben in Höhe von 16 Milliarden Dollar auf Waren des Landes noch ausstehend. China hat angekündigt, dass es für jeden dieser Beträge Vergeltungszölle gegen die USA verhängen wird. Das hat einen offiziellen Handelskrieg ausgelöst, der schwelte, seitdem Trump im März mit zusätzlichen Zölle gedroht hatte.

"Alle sind besorgt über die Massnahmen der Regierung hier, die wie ein Bumerang wirken und die amerikanischen Verbraucher bei ihren Weihnachtseinkäufen beeinträchtigen", sagt French von NRF.

Hun Quach, Vice President internationaler Handel für den Verband der Einzelhandelsindustrie, sagt, die "Flut an Zöllen aus allen Richtungen" zwischen den USA und China, der EU und den Nafta-Partnern sei eine Bedrohung für den Wohlstand der USA und "wird Millionen von Arbeitsplätzen gefährden, wenn sie bestehen bleiben dürfen."

"Die Amerikaner stecken mitten in einem Dreifronten-Handelskrieg der Regierung, und sie werden diejenigen sein, die die Zeche zahlen", erklärte Quach vergangene Woche per E-Mail. "Die jüngsten Zölle werden Arbeitsplätze in der Produktion und in der Landwirtschaft in den USA gefährden und die Preise für Haushaltsartikel in die Höhe treiben."

Es gibt noch ein paar Dinge, die passieren müssen, bis der Handelskrieg mit China eskaliert und Einzelhändler und Konsumgüter trifft. Zum Beispiel muss die Regierung Trump offiziell die neue Runde der 200-Milliarden-Dollar-Zölle ankündigen - bisher hat sie nur damit gedroht.

Verhandlungstaktik

Robert Martin, Ökonom bei UBS, sagt, er sehe die Androhung von neuen Zöllen in Höhe von 400 Milliarden Dollar lediglich als Verhandlungstaktik an. China und die USA werden wohl irgendeine Lösung erreichen, um den beiderseitigen wirtschaftlichen Schaden eines rasch eskalierenden Handelskriegs zu vermeiden, so Martin, der dem Rat der Wirtschaftsberater von Präsident George W. Bush angehörte.

"Wir glauben, dass die Zölle seitens der USA bei 50 Milliarden Dollar stoppen werden und dass es die zusätzlichen 400 Milliarden Dollar nicht geben wird", sagt Martin. Aber wenn er falsch liege, ist das, was bevorsteht, "Neuland", mit dem Potenzial von schwerwiegenden wirtschaftlichen Auswirkungen.

Und das könnte ein Schlag für einen Einzelhandelssektor sein, der immer noch mit einer breiteren Branchenverschiebung und sinkender Kundenfrequenz zu kämpfen hat.

"Unternehmen können sich auf fast alles einstellen, ausser Unsicherheit", sagt Hannah Kain, CEO von Alom Technologies Corp., einer Lieferketten-Management-Gesellschaft. "Es gibt so viel Unsicherheit da draussen, dass alle da sitzen und abwarten, um zu sehen, was passiert."

(Bloomberg)