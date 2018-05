Sie machen 35 Prozent der Produktionskosten von Gradall Industries aus. Nicole Sahin, Chefin der Arbeitsvermittlung Globalization Partners in Boston, erlebte, wie ein Kunde eine Investition von 800 Millionen Dollar in den Energie-Sektor stoppte. Wegen der höheren Stahlpreise rechnete sich das Projekt nicht mehr.

Mike Schmitt, ebenfalls aus Ohio, hatte ursprünglich geplant, für sein Metallunternehmen neue Maschinen im Wert von 500.000 Dollar anzuschaffen und weiteres Personal einzustellen. Stattdessen gingen etwa 1000 Arbeitsstunden bei The Metalworking Group dafür drauf, die Preise neu zu berechnen und Verträge nachzuverhandeln.

Trumps Zölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren treffen kleinere US-Industriefirmen und machen für sie die vorteilhaften Effekte seiner Steuerreform zunichte. Während die Grossen der Branche die gestiegenen Kosten über ihre Lieferketten oder Preiserhöhungen kompensieren können, hat der amerikanische Mittelstand nicht immer diese Option.

Da wäre etwa die Firma von Orestes Monterrey in North Carolina, die Wasser- und Treibstofftanks für Jachten herstellt. Aluminium macht 70 Prozent der Herstellungskosten aus, der Preis für das Metall ist seit Dezember um 26 Prozent gestiegen. Der Versuch von Florida Marine Tanks, die Kosten an die Kunden weiterzureichen, schlug fehl: "Die Kunden bestellen weniger", sagt Monterrey. Den Plan, seine Anlagen für 2,2 Millionen Dollar auszubauen und 46 Mitarbeiter einzustellen, hat er wieder aufgegeben. "Wir wissen nicht, wie sich das Geschäft weiterentwickelt."

Längere Lieferzeiten

Trump hatte argumentiert, die Zölle würden der heimischen Stahl- und Alu-Industrie helfen. Diese kann die Produktion jedoch nicht schnell genug hochfahren, um den Bedarf zu decken. Einer Studie des American Iron and Steel Institute zufolge liegt die Kapazitätsauslastung bei den Stahlwerken inzwischen gerade einmal 1,1 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.

Daher steigen die Lieferzeiten. Für die Firma Qualtek Manufacturing von Troy Roberts in Colorado Springs, die gestanzte Metallteile für medizinische Geräte und die Flugzeugindustrie herstellt, haben sie sich auf 14 Wochen verdoppelt. Der Tank-Hersteller Monterrey wartet immer noch auf eine Lieferung von Anfang März.

Einige Unternehmen können nicht warten. Steve Heun, Finanzchef eines Koch- und Backgeschirr-Herstellers in Wisconsin, berichtet davon, wie The Vollrath Company am Ende trotz der Zölle Aluminium aus China importieren musste. Darum werden die Produkte wegen der Zölle am Ende mindestens 20 Prozent teurer sein als die der ausländischen Konkurrenten. Die Pläne, bis zu 50 neue Stellen in diesem Jahr zu schaffen, liegen auf Eis, sagt Heun. "Sollte die Steuerreform eine positive Stimmung erzeugt haben, ist sie eindeutig verfolgen."

