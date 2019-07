Streik bei Bus, Bahn & Co. in Italien - grosses Chaos bleibt aus

(Neu: Weitere Details) - Bei einem nationalen Streik mitten in der Urlaubszeit im öffentlichen Verkehr Italiens ist das befürchtete Chaos ausgeblieben. Für Reisende habe es Unannehmlichkeiten gegeben - diese hätten sich aber in Grenzen gehalten, hiess es am Mittwoch aus dem Transportministerium in Rom. Gewerkschaften hatten in verschiedenen Städten zu unterschiedlichen Zeiten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Zunächst gab es von deren Seite aber keine Schätzungen dazu, wie viele Arbeitnehmer sich an dem Streik beteiligt hatten und wie gross die Missstände für Reisende waren.