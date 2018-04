Streik bei der Forschungseinrichtung Cern in Genf

(Meldung durchgehend ergänzt mit Aussagen von Unia und ISS) - Aus Unmut über schlechte Arbeitsbedingungen sind die Angestellten der Firma ISS Facility Services in Genf am Mittwochmorgen in den Streik getreten. Die Mitarbeiter des dänischen Konzerns sind am Europäischen Kernforschungszentrum (Cern) für die Logistik zuständig.