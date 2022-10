(Meldung aktualisiert und ergänzt) - In Genf setzen die Bus- und Tramfahrer ihren Streik am Donnerstag fort. Dies haben die gewerkschaftlich organisierten Angestellten der städtischen Verkehrsbetriebe (TPG) am Mittwoch mit einer Mehrheit von über 90 Prozent beschlossen.

12.10.2022 19:38