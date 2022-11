(Update) - Die Mehrheit fordert ihn, andere verteufeln ihn, Experten warnen vor ihm: Seit Monaten wird in der EU über einen Gaspreisdeckel gestritten. Am Donnerstag kommen die zuständigen EU-Minister in Brüssel zusammen, um weitere Massnahmen gegen die gestiegenen Energiepreise zu beschliessen. Dabei werden sie erstmals auch einen konkreten Vorschlag der EU-Kommission besprechen, unter bestimmten Umständen den Preis für Gas zu deckeln, das am Handelsplatz TTF verkauft wird.

24.11.2022 08:23