Streit um EU-Haushalt: Orban sieht Chance auf Einigung

Im Streit über die Blockade des EU-Haushalts hält Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban eine Einigung beim EU-Gipfel für möglich. "Ich denke, wir haben eine gute Chance, um diese Angelegenheit noch in dieser Woche abzuschliessen, beim Gipfeltreffen am Donnerstag", sagte Orban am Dienstag in Warschau dem polnischen Nachrichtenportal Interia.pl. Man sei nur noch "einen Zentimeter" von einer Lösung entfernt. Orban war zu einem Treffen mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in die polnische Hauptstadt geflogen.