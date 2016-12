Streit um griechische Schuldenerleichterungen beendet

Das erklärte der Vorsitzende der Finanzminister der Euro-Staaten, Jeroen Dijsselbloem, am Samstag auf Twitter. Griechenlands Finanzminister habe per Brief bestätigt, dass er sich an frühere Vereinbarungen halten wolle.

Happy to conclude that we have cleared the way for #ESM to go ahead with decision-making procedures for short term debt measures #Greece

— Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) 24. Dezember 2016