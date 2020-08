Streit um Hongkong: China antwortet USA mit eigenen Sanktionen

Als Reaktion auf Sanktionen der USA gegen Politiker und Beamte in Hongkong und China hat die Führung in Peking eigene Strafmassnahmen gegen elf US-Bürger verhängt. Wie Chinas Aussenministerium am Montag weiter mitteilte, wurden Sanktionen gegen die US-Senatoren Marco Rubio, Ted Cruz, Pat Toomey, Josh Hawley und Tom Cotton sowie dem Kongressabgeordneten Chris Smith verhängt.