Streit um Hongkong: US-Botschafter in Peking einbestellt

Aus Protest gegen das Sanktionsgesetz der USA im Streit um Hongkong hat Chinas Aussenministerium den amerikanischen Botschafter in Peking, Terry Branstad, einbestellt. Vizeaussenminister Zheng Zeguang warf der US-Regierung bei dem Treffen am Mittwoch eine Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Das Vorgehen der USA "verunglimpft böswillig" das neue Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in der chinesischen Sonderverwaltungsregion.