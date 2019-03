Das Gericht der Europäischen Union wies am Dienstag die Klage von Varoufakis und De Masi auf Zugang zu einem Rechtsgutachten, das die EZB zu ihrem Vorgehen in der Griechenland-Krise im Jahr 2015 erstellen liess, als unbegründet ab. Gegen das Urteil der Luxemburger Richter ist eine Berufung innerhalb von zwei Monaten möglich.

De Masi äusserte sich enttäuscht und kündigte an, zusammen mit Varoufakis den Richterspruch vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) anzufechten. "Das stinkt", sagte De Masi. "Das Gericht meint, die EZB brauche Raum zum Nachdenken, doch Transparenz hindert die EZB nicht am Denken." Der EuGH habe in der Vergangenheit strenge Massstäbe an die Geheimhaltung von EU-Organen gelegt. "Wir rechnen uns daher gute Chancen aus, was eine Revision des Urteils angeht." Die EZB lehnte eine Stellungnahme ab.

EZB-Beschluss führte zu Bankenschliessungen

Die Euro-Hüter hatten Griechenlands Banken 2015 von der regulären Geldversorgung abgeschnitten, nachdem die Verhandlungen der Linksregierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras mit den internationalen Gläubigern über Reformauflagen im Kampf gegen die Schuldenkrise in eine Sackgasse geraten waren. Mit den EZB-Beschlüssen verschlechterte sich die Verhandlungsposition der Athener Regierung weiter, der das Wasser finanziell ohnehin bereits bis zum Hals stand. Ihr blieb schliesslich nicht viel mehr übrig, als die Banken zeitweise zu schliessen und Kapitalverkehrskontrollen einzuführen.

Varoufakis und De Masi hatten die Offenlegung des Rechtsgutachtens gefordert, das die EZB damals zu ihrem Vorgehen anfertigen liess. Sie vermuteten unter anderem, dass das Dokument Zweifel an der Rechtmässigkeit der EZB-Beschlüsse hegt. Ansonsten wäre ihrer Ansicht zufolge eine Veröffentlichung unbedenklich.

In ihrem Urteil kamen die Richter allerdings zum Schluss, dass die EZB die Herausgabe des Dokuments verweigern durfte, um ihren Überlegungsspielraum zu schützen. Sie habe die möglichen Auswirkungen auf diesen Spielraum im Jahr 2015 und auch danach berücksichtigen dürfen, die eine Veröffentlichung des Gutachtens zur Folge gehabt hätte.

