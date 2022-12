Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen der EU und den USA ist ein riesiges Investitionsprogramm, das in Europa von vielen als benachteiligend angesehen wird. Washington will für den Klimaschutz in den kommenden zehn Jahren zig Milliarden Dollar investieren, um etwa die Herstellung von Solarzellen und Windturbinen zu fördern. Befürchtet wird nun, dass europäische und deutsche Unternehmen Standorte in die USA verlegen oder neue Werke dort eröffnen.