Streit um Verteidigungsausgaben: Trump bringt Entschädigung ins Spiel

Kurz vor Beginn des Nato-Gipfels hat US-Präsident Donald Trump seine Forderung bekräftigt, dass andere Mitgliedsstaaten Entschädigungen an die USA zahlen sollten. "Viele Länder in der Nato, die wir verteidigen sollen, liegen nicht nur bei den zwei Prozent (was niedrig ist) zurück, sondern sie sind seit vielen Jahren auch bei Zahlungen, die nicht geleistet wurden, säumig. Werden sie die USA entschädigen?", schrieb Trump am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Er wurde am Abend in Brüssel erwartet, wo er am Mittwoch und Donnerstag am Nato-Gipfel teilnehmen wird.