Von dem bevorstehenden Kongress der Kommunistischen Partei Chinas ist keine Lockerung der Null-Covid-Strategie des Landes zu erwarten. Vor Beginn der einwöchigen Sitzung der knapp 2300 Delegierten in der Grossen Halle des Volkes in Peking verteidigte der Parteitagssprecher Sun Yeli am Samstag die strikten Massnahmen.

16.10.2022 15:00