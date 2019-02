Strombranche warnt: Kohlekompromiss nicht zerreden

Die deutsche Strombranche hat davor gewarnt, die Ergebnisse der Kohlekommission infrage zu stellen. "Was wir jetzt brauchen, ist eine 1:1-Umsetzung der Beschlüsse", sagte die Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Marie-Luise Wolf, am Dienstag bei der Eröffnung der Fachmesse E-World in Essen. Sie appellierte insbesondere an die Regierungsfraktionen in Berlin, das Ergebnis der Kommission nicht zu zerreden.