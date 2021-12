Studie: 1200 Pfund mehr Kosten für britische Haushalte im neuen Jahr

Auf Verbraucherinnen und Verbraucher in Grossbritannien kommen im neuen Jahr einer Studie zufolge erhebliche finanzielle Belastungen zu. Haushalte müssten wegen höherer Steuern und Energiekosten bei steigender Inflation in der Regel mit jährlichen Einbussen von 1200 Pfund (gut 1400 Euro) rechnen, teilte die Denkfabrik Resolution Foundation am Mittwoch mit. Sie warnte vor einer "Lebenshaltungskosten-Katastrophe". Besonders heftig treffe die Haushalte, dass die Beiträge zur Sozialversicherung National Insurance von April an um 1,25 Prozent steigen.