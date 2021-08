Studie: Ausstoss an Treibhausgasen steigt in Deutschland 2021 deutlich

Der Ausstoss an Treibhausgasen in Deutschland wird nach Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende in diesem Jahr deutlich steigen. Die Emissionen dürften gegenüber 2020 voraussichtlich um rund 47 Millionen Tonnen zulegen, heisst es in der Analyse, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das sei der grösste Anstieg seit 1990. Deshalb werde der Rückgang der Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 lediglich 37 Prozent betragen.