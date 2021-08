Studie: EU-Banken umgehen mit Bilanzkosmetik Kapitalanforderungen

Während der globalen Finanzkrise vor mehr als einem Jahrzehnt waren manche Banken nur mit Hilfe von Steuergeldern gerettet worden. Um Steuerzahler künftig zu schützen und um die Branche insgesamt krisensicherer zu machen, hatten Finanzregulierer weltweit schärfere Kapitalregeln eingeführt.

Banken, die als global systemrelevant gelten und deren Kollaps demnach das ganze Finanzsystem erschüttern würde, müssen die strengsten Kapitalvorschriften erfüllen. Jedes Jahr wird die entsprechende Liste überprüft, wobei die aufgeführten Institute in Körbe eingeteilt werden. Für Banken in den obersten Körben gelten besonders scharfe Kapitalpuffer-Anforderungen. Die jüngste Liste vom November 2020 umfasst 30 Grossbanken - darunter aus Europa unter anderem die Deutsche Bank, die Unicredit und die Societe Generale.

"Auf bis zu 13 Banken in der EU wären ohne Window Dressing eine intensivere Aufsicht und höhere Kapitalanforderungen zugekommen", heisst es in der Untersuchung. In der Fachwelt wird ein Aufhübschen von Bilanzen meist als "Window Dressing" bezeichnet. Drei dieser Banken wären den Autoren zufolge dann in die G-SIB-Liste aufgenommen und zehn in mindestens einem Jahr einem höheren Korb zugeordnet worden. Die Autoren empfehlen daher, die Methoden zur Einstufung der Banken nicht nur rein mechanisch anzuwenden.

(AWP)