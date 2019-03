Studie: Wien und London führen Digital-Ranking an

Wien, London und die kanadische Stadt St. Albert setzen nach einer weltweiten Studie der Unternehmensberatung Roland Berger in vorbildlicher Weise digitale Lösungen für ein besseres urbanes Leben um. Diese Städte setzten auf diese Technologie unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Gesundheit und Bildung, teilte das Beratungsunternehmen am Donnerstag in Wien mit. Die österreichische Hauptstadt habe ganz knapp gegen London gewonnen. Digitale Lösungen könnten unter anderem im Kampf gegen Staus und Luftverschmutzung helfen, heisst es im "Smart City Strategy Index 2019".