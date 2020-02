Sturm "Sabine" wirbelt über die Schweiz - eine Person verletzt

Bis zum Mittag wurde eine verletzte Person gemeldet. Ein Mann wurde im luzernischen Rickenbach verletzt, als er von einem Tor getroffen wurde, das vom Wind zugeweht wurde, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Der Mann lud am Montagmorgen einen Lagercontainer aus, als er vom zuschlagenden Tor überrascht wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital

Glimpflich gingen zwei Bahnunfälle aus: In Wald ZH und Moutier BE kam es zu Zusammenstössen zwischen S-Bahn-Zügen und Bäumen Bäume. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Der Unfall in Wald ZG ereignete sich gegen 8.40 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Kurz vor Wald hatte der Sturm eine massive Tanne umgeweht. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein, doch das Zugfahrzeug kollidierte mit dem Baum.

Der Vorfall in Moutier ereignete sich schon am späten Sonntagabend. Im Zug befanden sich gemäss SBB-Mediensprecher Frédéric Revaz keine Passagiere. Dort fiel der Baum auf die Führerstandskabine, doch der Lokomotivführer wurde nicht verletzt. Die Bahnlinie zwischen Moutier und Malleray-Bévilard bleibt voraussichtlich bis Dienstag gesperrt. Die Fahrleitung muss repariert werden. Seit Montagmorgen verkehren Bahnersatzbusse. Betroffen sind Fernverkehrs- und Regionalzüge.

Viele Meldungen bei Kantonspolizeien

Bei den Kantonspolizeien gingen viele Meldungen wegen Verkehrsbehinderungen ein, etwa durch umgestürzte Bäume oder herumfliegende Gegenstände. In Bauma ZH brannten fünf landwirtschaftliche Gebäude nieder. Das Feuer griff durch den Sturm ausserdem auch noch auf einen Wald über.

In Zug wehte der Wind eine Hängematte samt Metallgestell in eine Baumgruppe. In Neuheim wurde ein Dach eines Materiallagers weggeweht. Die Feuerwehr konnte es sichern.

Bei der Luzerner Polizei gingen im Laufe des Montagmorgens über 50 Meldungen ein. Insgesamt standen rund 22 Feuerwehren mit rund 630 Personen im Einsatz, heisst es weiter. In der Region Basel richtete "Sabine" indes zunächst keine grösseren Schäden an. Bei der Baselbieter Polizei gingen rund 30 Meldungen ein, in Basel-Stadt knapp 20. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt.

Andere Kantonspolizeien wie etwa Aargau oder Solothurn geben noch keine Bilanz bekannt, da der Sturm noch bis Dienstag andauern dürfte.

Flugzeuge mussten durchstarten

Auch den Flugbetrieb wirbelte "Sabine" durcheinander. Auf dem Euroairport Basel-Mülhausen kam es zu zahlreichen Ausfällen und teils massiven Verspätungen. Nach Auskunft einer Flughafensprecherin wurden auf dem Euroairport am Montag bis um 10 Uhr 29 von insgesamt 180 Flügen annulliert. Acht weitere Flüge waren verspätet - teils bis zu drei Stunden.

Schon am Sonntagabend waren auf dem binationalen Flughafen Basel-Mülhausen 20 Flüge ausgefallen. Meistbetroffene Destination war dabei London.

In Zürich sind am Vormittag über 53 Starts und 49 Landungen abgesagt worden. Ausserdem hat es eine Handvoll Durchstarts gegeben, wie eine Flughafensprecherin am Morgen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Bäume behinderten Strassenverkehr

Auf Hauptstrassen behinderte "Sabine" wegen umgestürzten Bäumen den Verkehr. Dies war etwa in den Regionen Schaffhausen, Aargau, Solothurn, Jura, Bern und Zentralschweiz der Fall gewesen, wie Viasuisse in einer Mitteilung schreibt. Wegen umgestürzten Bäumen zu ist noch immer die Strasse zwischen Knonau ZH und Steinhausen ZG.

Die Aufräumarbeiten dürften dort etwas länger dauern, wo Hauptstrassen durch Waldgebiete führen. Die Kantonspolizeien Solothurn und Bern meldeten, dass die Wälder wegen des Sturms nicht sicher seien.

In Zürich war am Montagmorgen in der Region Zürichsee die Hauptstrasse über den Hirzel, zwischen Wädenswil und Hirzel, wegen Sturmschäden gesperrt. Auf der A3 wurde zudem die Einfahrt Horgen in Richtung Chur gesperrt. Mit Behinderungen rechnen mussten auch Verkehrsteilnehmende in der Ostschweiz: Auf der A1 Richtung St. Gallen war die rechte Spur zwischen Rheineck und der Verzweigung Meggenhus durch umgestürzte Bäume blockiert.

Auch der Bahnverkehr bekam den Sturm zu spüren. Insbesondere im Jura gab es am Morgen Probleme. Wegen des Sturms war etwa auch der Bahnverkehr zwischen Zofingen AG und Sursee LU unterbrochen. Diese Störung konnte kurz vor dem Mittag behoben werden. Störungsmeldungen gab es aber aus allen Regionen der Schweiz. Probleme waren auch hier auf Geleise gestürzte Bäume oder Fahrleitungsstörungen.

Schulen und Skigebiete zu

Wegen der Gefahr auf dem Schulweg haben zahlreiche Schulen schulfrei gegeben. So etwa in einigen Gemeinden in den Kantonen Schwyz, Zürich und St. Gallen. Gemäss Medienberichten sollen auch Schulen im Kanton Solothurn betroffen sein. In einigen Gemeinden wurde es den Eltern und Erziehungsberechtigten überlassen, ob der Schulweg sicher genug ist für ihre Kinder. In Jonschwil SG wird auch am Dienstagmorgen kein Unterricht stattfinden.

Die stürmische Wetterlage forderte in der Zentralschweiz auch von den Schneesportlern Geduld oder Verständnis: Zahlreiche Skigebiete blieben wegen des starken Windes den ganzen Tag geschlossen, wie etwa Luzerner Skigebiete Sörenberg-Rothorn und die Luftseilbahn Brienzer Rothorn, die Anlagen und Pisten in Engelberg OW von Trübsee bis Titlis, die Bahnanlagen in den Gebieten Klewenalp NW, Melchsee-Frutt OW sowie der Betrieb der Luftseilbahn zwischen Weggis und Rigi Kaltbad-First. Auch auf dem Pilatus fuhren keine Bahnen.

Der Sturm zog bereits am frühen Morgen über die Schweiz. Er fegte am Morgen um 05.00 Uhr auf dem Säntis und auf dem Chasseral mit 147 respektive 144 Kilometer pro Stunde über die Gipfel, wie SRF Meteo mitteilte. Gemäss Meteonews wurden um 11 Uhr in Gütsch ob Andermatt UR auf 2273 Metern 166 km/h gemessen. Im Flachland erreichte der Sturm in Rünenberg BL 148 Kilometer pro Stunde, vorerst der höchste Wert, der in dieser Nacht gemessen wurde. In Schaffhausen blies der Sturm mit 112 Kilometer pro Stunde.

mk

(AWP)